كيا تطلق سيارتها الخدمية PV5 Cargo الكهربائية

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارتها الخدمية PV5 Cargo الجديدة، التي تعتمد على نظام دفع كهربائي خالص.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستطرح السيارة PV5 Cargo في البداية بنسختها الطويلة L2H1، التي تأتي بطول 70ر 4متر وسعة تخزين تصل إلى 4400 لتر.

كما تخطط كيا لإطلاق نسخة أقصر L1H1، بالإضافة إلى نسخة فان طويلةL2H2 العام القادم.

وتتوفر للسيارة في البداية بطاريتان بسعة 5ر51 أو 2ر71 كيلووات ساعة، مما يوفر مدى سير يصل إلى397 كلم.

كما تخطط كيا لطرح نسخة إضافية ببطارية سعة 3ر43 كيلووات ساعة العام القادم.