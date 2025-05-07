أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة "شيري" في مصر

كتب - محمد جمال:

تعد أريزو 5 موديل 2024 سيدان العائلية الصغيرة المجمعة محليًا أرخص سيارة في عائلة شيري بمصر خلال شهر مايو الجاري، وتقدم بالسوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات.

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على مواصفات السيارة شيري تيجو 3 الجديدة تفصيلًا:

أداء محرك شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

وتقف أريزو 5 المحلية التي اعتمدها جي بي غبور أوتو بديلًا لسيارة هيونداي فيرنا على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.

أنظمة أمان شيري أريزو 5

تتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

كماليات وتجهيزات شيري أريزو 5

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا.

ويتوفر أيضًا كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

اقرأ أيضًا:

هل تغيير زيت المحرك مبكرًا يساهم فعلاً في توفير البنزين؟

كيف تكتشف أن البنزين مخلوط.. وما التصرف السليم لحماية السيارة؟

4 علامات تكشف عن تلف "طرمبة البنزين" في السيارة.. لا تتجاهلها