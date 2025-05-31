كتب - محمد جمال:

ذكر موقع إلكتريك المهتم بمتابعة أنظمة النقل الكهربائية في الولايات المتحدة، أن أسعار الشاحنة الكهربائية تسلا سايبر تراك الكهربائية تراجعت أسعارها بصورة جنونية فضلًا عن تضرر مالكيها عند إعادى بيعها مستعملة بالولايات المتحدة.

وبعد سنة من قرار تسلا رفض عمليات الاستبدال، بدأت شركة السيارات الكهربائية العملاقة السماح بعمليات تداول السيارات المستعملة، لكن أصحابها يشعرون بالفزع نظرًا لأنخفاض أسعارها بصور مفزعة.

وتعرض شركة تسلا الأمريكية 65 ألف دولار فقط (ثلاثة ملايين و235 ألف جنيه مصري) تقريبًا لإعادة شراء الشاحنة الكهربائية التي باعتها في 2024 مقابل 100 ألف دولار، وقطعت مسافة 10 آلاف كيلومتر فقط، وذلك وفقا للمعلومات التي قدمها أحد أصحاب شاحنات سايبر تراك إلى "نادي أصحاب سايبر تراك".

ويبحث العديد من المشترين بعد أنباء تراجع أسعار تسلا سايبر تراك الكهربائية، إمكانية استيرادها من الخارج للسوق المصري، وكم تبلغ التكلفة الإجمالية والمدة التي تستغرقها عملية الشحن حتى تصل لمصر.

وبالتواصل مع أحد مستوردي السيارات بالسوق المصري تبين أن التكلفة الإجمالية لاستيراد السيارة الكهربائية الجديدة تسلا سايبر تراك الكهربائية موديل 2025 موديل 2024 تصل إلى 5 مليون و500 ألف جنيه.

فيما أكد أن عملية شحن السيارة من الخارج إلى السوق المصري سوف تستغرق من 50 إلى 60 يوم كحد أقصى.

مواصفات تسلا سايبر تراك الكهربائية الجديدة:

تتميز سايبر تراك بتصميمها المستقبلي مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي المتانة، مما يضمن لها قوة وصلابة عالية. تأتي السيارة بتصميم هندسي مستقيم مع حواف حادة، يبلغ سمك الهيكل 3 مم.

تتمتع سايبر تراك بقوة تسارع عالية حيث تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 2.7 ثانية فقط، تتوفر السيارة بعدة طرازات، ومنها الطرازات ذات الدفع الخلفي أو الكلي.

توفر السيارة مدى قيادة تصل إلى حوالي 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة، تحتوي على نظام ملاحة متقدم مع مساعدة في القيادة، بما في ذلك نظام القيادة الذاتية أوتو بايلوت كما تمتاز بتقنية الاستشعار والكاميرات التي توفر ميزات أمان متقدمة.

تتوفر "سايبر تراك" بثلاث فئات مختلفة، الفئة الأعلى توفر مدى قيادة حوالي 515 كيلومترًا، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.6 ثانية، سرعة قصوى تصل إلى حوالي 210 كم/س.

الفئة الثانية تأتي بدفع رباعي مع مدى قيادة حوالي 547 كيلومترًا، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، بقوة 600 حصان، أما الفئة الأرخص تأتي بنظام دفع خلفي، مدى قيادة حوالي 400 كيلومتر، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.5 ثانية.

جدير بالذكر أنه تم الكشف عن النموذج الأولي لشاحنة "سايبر تراك" في نوفمبر 2019، بينما بدأ الإنتاج التجريبي لها في يوليو 2024.

اقرأ أيضًا..

للمقبلين على الشراء.. قائمة بأسعار سيارات إكس بينج الكهربائية في مصر

بعد طرح موكا 2026| مقارنة بين سيارة أوبل و كيا إكسيد.. الفارق 90 ألف جنيه

بي إم دبليو تطلق سيارتها M2 CS الكوبيه الرياضية.. تتجاوز 6 ملايين جنيه