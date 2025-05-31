جيلي إمجراند 2025 متاحة للشراء من الوكيل بـ 0 مقدم و2% كاش باك

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة أبو غالي موتورز، الوكيل الرسمي غير الحصري لعلامة جيلي في مصر، عن إطلاق حملة تقسيط تتيح للعملاء امتلاك سياراتهم من جيلي بمزايا غير مسبوقة. ويأتي هذا العرض ضمن استراتيجية جيلي لتعزيز تواجدها في السوق المصري.

ويتضمن العرض إمكانية تقسيط جميع طرازات جيلي الجديدة بالسوق المصري بـ0% مصاريف إدارية، 0% مقدم، 2% كاش باك.

وتعد جيلي إيمجراند المجمعة محليًا موديل 2025 الجديدة كليًا واحدة من السيارات التي يمكن شرائها، كما أنها أحدث وافد لطرازات جيلي بالسوق المصري خلال الآونة الأخيرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي إمجراند الجديدة:

محرك جيلي إمجراند الجديدة

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

أبعاد جيلي إمجراند

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقنيات جيلي إمجراند

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

أسعار جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، و999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

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