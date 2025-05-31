كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة عز العرب، وكيل علامة سمارت للسيارات الكهربائية الفاخرة بمصر، سيارتين لعلامة سمارت بالسوق المصري وهما السيارتين سمارت #1 وسمارت #3 وتبدأ أسعارهما خلال شهر مايو الجاري مليون و890 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات سمارت الكهربائية في مصر:

سمارت #1

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 268 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، مما يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية. وتتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا، مع إمكانية شحن سريع من 10%-80% في 30 دقيقة باستخدام تيار مستمر.

تقدم سيارة سمارت #1 بأربع فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و890 ألف جنيه لفئة Pure+ 2، ومليون و 140 ألف جنيه للفئة الثانية Pro+، أما الفئة الثالثة Premium تقدم مقابل 2 مليون و 290 ألف جنيه، 2 مليون و 440 ألف جنيه لفئة BRABUS الأعلى تجهيزا.

سمارت #3

تتوفر سمارت #3 بنوعين من المحركات، الأولى تأتي بمحرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 272 حصان، تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، توفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم.

أما فئة Brabus الرياضية، تأتي مع نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 315 كيلوواط أي ما يعادل 429 حصان، تسجل زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، مع مدى قيادة يبلغ 540 كم.

تأتي سمارت #3 بأبعاد تبلغ 4400 مم طولًا، 1844 مم عرضًا، و1556 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2785 مم.

تقدم سمارت #3 الكهربائية الجديدة في مصر بثلاث فئات والتي جاءت أسعارها كالتالي:

فئة برو بلس بسعر 2,290,000 جنيه.

فئة بريميوم بسعر 2,490,000 جنيه.

فئة برابوس بسعر 2,690,000 جنيه.

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