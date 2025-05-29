كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كايي موتور إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة الصينية كايي في السوق المصري، عن تقديم سيارة Kaiyi X3 Pro للمرة الأولى محليًا، وذلك خلال فعالية أُقيمت في المتحف القومي للحضارة المصرية.

ومع طرح Kaiyi X3 Pro بالسوق المصري لأول مرة تدخل في منافسة قوية مع السيارة تيجو 4 برو المجمعة محليًا، والتي تتشابه معها بالعديد من التجهيزات والمواصفات فضلًا عن الأسعار حيث أن الفارق بينهما 35 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي التعرف على أوجه التشابه بين السيارتين تيجو 4 برو و Kaiyi X3 Pro:

أداء محرك

تقدم شيري تيجو 4 برو الجديدة بنسختين من المحركات، الأول تنفس طبيعي 1.5 لتر بقوة 111 حصان، والثاني 1.5 لتر مزودة بشاحن تربو لاستخراج قوة 145 حصان ميكانيكي، يرتبط بناقل حركة CVT.

تعتمد Kaiyi X3 Pro على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

الأبعاد والمساحات

تبلغ أبعاد شيري تيجو 4 برو الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

يبلغ طول Kaiyi X3 Pro نحو 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

السلامة والأمان

زودت السيارة تيجو 4 برو بالعديد من وسائل الأمان والسلامة التي تتضمن نظام المكابح المضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكتروني EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، نظام التحكم في الثبات على المرتفعات HHC، ومكابح يد الكترونية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وكاميرا الرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

تتضمن Kaiyi X3 Pro أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

التجهيزات والكماليات

جهزت مقصورة تيجو 4 برو بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي، وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

تم تجهيز مقصورة Kaiyi X3 Pro بشاشة عدادات قياس 7 بوصات وشاشة، وسطية بقياس 10.25 بوصة تدعم اللمس، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، وتكييف هواء كهربائي يمكن التحكم فيه عبر الشاشة أو الأزرار التقليدية، ونظام الدخول الذكي والتشغيل بزر واحد، نوافذ كهربائية مضادة للانغلاق، مقاعد جلدية فاخرة مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في ست اتجاهات، ومنفذي USB في الأمام والخلف.

الأسعار والفئات

تبدأ أسعار شيري تيجو 4 برو في مصر من 910 آلاف جنيه للفئة Comfort، و995 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و70 ألف جنيه للفئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا.

تُطرح Kaiyi X3 Pro محليًا بفئتين، الفئة الأولى بسعر 945 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 995 ألف جنيه.

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