تعرف على أحدث أسعار لزيوت كاسترول للسيارات.. قائمة رسمية

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كاسترول للزيوت والشحومات العاملة في السوق المصري، عن أحدث قائمة أسعار رسمية متوفرة لجميع منتجاتها المتوفرة بالأسواق المحلية خلال شهر مايو الجاري.

وخاطبت الشركة شبكة موزعيها بأنحاء الجمهورية، بقوائم الأسعار المقترحة لبيع التجزئة بمختلف أوزانها وأنواعها سواء المخصصة لمحركات البنزين أو الديزل، والهيدروليك والمنتجات الخاصة

ويمكن من خلال القائمة الرسمية التالية التعرف على أسعار جميع منتجات كاسترول بالسوق المصري:

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