سان خوسيه - (د ب أ):

ذكر موقع إلكتريك المهتم بمتابعة أنظمة النقل الكهربائية في الولايات المتحدة أن الشاحنة الكهربائية سايبر إلكتريك من شركة تسلا الأمريكية تحولت إلى كارثة مالية لأصحابها مع التراجع الحاد في أسعارها عند إعادة بيعها في سوق السيارات المستعملة بالولايات المتحدة.

وبعد سنة من قرار تسلا رفض عمليات الاستبدال، بدأت شركة السيارات الكهربائية العملاقة السماح بعمليات تداول السيارات المستعملة، لكن أصحابها يشعرون بالفزع عندما يسمعون عن الأسعار المنخفضة المعروضة مقابل هذه الشاحنات المستعملة.

وتعرض تسلا 65 ألف دولار فقط (ثلاثة ملايين و235 ألف جنيه مصري) تقريبًا لإعادة شراء الشاحنة الكهربائية التي باعتها في 2024 مقابل 100 ألف دولار، وقطعت مسافة 10 آلاف كيلومتر فقط، وذلك وفقا للمعلومات التي قدمها أحد اصحاب شاحنات سايبر تراك إلى "نادي أصحاب سايبر تراك".

وقال مالك آخر إن الشركة قدمت له 60.5 ألف دولار فقط لإعادة شراء شاحنته التي قطعت مسافة 51.499 كيلومتر، وهو ما يعني خسارة حوالي 39.5% من سعر الشراء خلال عام واحد.

واجهت شاحنة تسلا بالفعل انتقادات عديدة بسبب هيكلها الخارجي المُبتكر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يقول بعض مالكيها إنه تعرض لبقع الصدأ.

كما تم استدعاء الشاحنات عدة مرات بسبب مشاكل بسيطة، وتراجعت تسلا عن خططها لطرح تحسينات تؤدي إلى زيادة مدى سايبر تراك.

في غضون ذلك، أصبح مالكو سيارات تسلا قلقين من التعرض لأعمال تخريب بعد تعرض سلسلة من السيارات للتلف والحرق في عدة دول احتجاجًا على دعم إيلون ماسك رئيس ومالك الحصة الرئيسية من أسهم تسلا، لسياسات اليمين المتطرف في العالم ، ونشر معلومات مضللة.

ووصف موقع "إليكتريك"، الذي كان أول من نشر عروض الاستبدال، انخفاض قيمة شاحنات سايبر تراك المستعملة بأنه "جنوني"، وقال إن سايبر تراك كانت "فشلًا تجاريًا"

يبدو أن انخفاض قيمة الاستبدال يعكس وفرة في المعروض من شاحنات سيابر تراك، حيث وصل مخزون تسلا من الشاحنة الكهربائية الفارهة إلى مستوى قياسي بلغ 10 آلاف شاحنة خلال الشهر الحالي.

وأفادت التقارير بأن تسلا اضطرت إلى تقديم خصومات كبيرة لبيعها.

وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات حجز الشاحنة وصل في لحظة من اللحظات إلى مليون طلب، لكن 40 ألف شخص فقط هم الذين حولوا الحجوزات إلى طلبيات شراء فعلية.

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