في مايو.. أرخص سيارة كروس أوفر "زيرو" في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة جاك الصينية بالسوق المصري، السيار JS2 كأرخص كروس أوفر متاحة بمصر خلال شهر مايو الجاري.

تتوفر JS2 موديل 2025 الجديدة بفئة واحدة خلال الشهر الجاري سعرها الرسمي 740 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 الجديدة بمصر:

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

تعتمد جاكJS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

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