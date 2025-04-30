قائمة بأسعار السيارات التي دخلت مصر لأول مرة خلال أبريل 2025

كتب - محمد جمال:

شهد سوق السيارات المصري خلال شهر أبريل 2025 الجاري، انضمام 6 سيارات جديدة منها الذي يدخل السوق المحلي لأول مرة على الإطلاق.

ويسعى وكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي خلال أوقات متقاربة من الكشف عن سيارات جديدة لتحريك عجلة المبيعات، ومن ضمن الطرازات المقدمة سيارة تنضم للتجميع المحلي لأول مرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

بيجو 5008

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق سيارة بيجو 5008 موديل 2026، والتي تأتي بتحديثات شاملة في التصميم والتقنيات.

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المصري بفئتين،الفئة الأولى بسعر 2,425,000 جنيه مصري، الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بسعر 2,675,000 جنيه مصري.

أودي Q6 إي-ترون Performance

أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف"، الوكيل الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، عن إطلاق السيارة الكهربائية بالكامل أودي Q6 e-tron Performance في السوق المحلي رسميًا.

وفيما يتعلق بالأداء، تتمتع السيارة بمحرك كهربائي قوي يولد 240 كيلوواط (327 حصانًا) مما يمكّنها من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.6 ثوانٍ فقط. كما تتميز ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 100 كيلوواط/ساعة توفر مدى سير يصل إلى 639 كم، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الكهربائية كفاءة في فئتها.

لم يكشف وكيل أودي حتى الآن عن الفئات والأسعار الرسمية للسيارة الجديدة.

رينو كارديان

قدمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، السيارة رينو كارديان الجديدة كليًا، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي فإن كارديان التي تدخل مصر لأول مرة، تتوفر بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

ستروين C4X

أعلنت مجموعة قصراوي، الوكيل الحصري لعلامة ستروين التجارية الفرنسية بالسوق المحلي، عن طرح سيارتها ستروين C4X المجمعه محليًا في مصر.

تجمع ستروين C4X الجديدة بالسوق المحلي بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI) بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، في خطوة مهمة لدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.

تأتي سيتروين C4X في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.289.000 جنية للفئة Feel، و الفئة Shine سعرها 1.449.000 جنيه.

فولكس فاجن جولف Facelift

أعلنت الشركة المصرية وأوتوموتيف الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، عن أسعار السيارة جولف Facelift الجديدة بالسوق المحلي.

تقدم سيارة فولكس فاجن الجديدة في مصر بمحرك TSI سعته 1.4 لترات بقوة 148 حصان مع أقصى عزم دوران 250 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية، فإن جولف Facelift هاتشباك موديل 2025 ستتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و850.000 جنيه.

هيونداي أيونيك 5N

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة IONIQ 5N، التي تأتي بتجهيزات مبتكرة ومصممة لتلبية محبي الأداء العالي.

تتميز السيارة بمحرك من نوع PMSM والذي ويقدم أداءً استثنائيًا من خلال المحركين الأمامي والخلفي. تبلغ أقصى قوة للمحرك الأمامي (KW) نحو 166/175 (N Grin Boost)، بينما تصل أقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) إلى 282/303 (N Grin Boost)، لتبلغ القوة الإجمالية (KW) نحو 448/478 (N Grin Boost). وبقوة حصانيه مجمعة (HP) حوالي 600.7/640.9 (N Grin Boost).

تقدم هيونداي IONIQ 5N ببطارية "Lithium Ion" بسعة 84 كيلوواط في الساعة، ما يوفر أداءً مميزًا ومدى قيادة طويل. ويتميز نظام الشحن بمرونة عالية، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقوة 350 كيلوواط، أو خلال 7 ساعات و35 دقيقة باستخدام شاحن بطيء بقوة 10.5 كيلوواط، بما يتناسب مع مختلف أنماط الاستخدام اليومية.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية ستتوفر هيونداي IONIQ 5N بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.750.000 جنيه.

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