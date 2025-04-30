بـ355 ألف جنيه.. هل نرى "نيسان ماجنايت" في مصر خلال 2025؟

كتب - محمود أمين:

انتشرت قبل أيام على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن طرح السيارة نيسان ماجانيت في مصر خلال عام 2025 الجاري، بأسعار تبدأ من 355.000 جنيه.

وتعد نيسان ماجنايت الـSUV المدمجة الجديدة، واحدة من أحدث إنتاجات الشركة اليابانية، وتم الكشف عنها لأول مرة خلال الربع الأخير من عام 2024 داخل مصنع الشركة في الهند.

ولم تعلن نيسان مصر حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بطرح السيارة ماجانيت للمستهلكين بالسوق المحلي، إلا أن تقارير أفادت بأنها قد تكون واحدة من السيارات التي سيتم إنتاجها بمصر في المستقبل القريب.

نيسان ماجنايت في نسختها المتاحة في الهند مزودة بمحرك سعة 1.0 لتر تربو، يولد قوة 99 حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن.متر، مع نظام دفع أمامي مع ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

توفر السيارة كفاءة استهلاك وقود بمعدلات جديد، إذ تستهلك في المتوسط حوالي لتر واحد من الوقود لقطع 17.9 كم، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.

تمتلك نيسان ماجنايت نظام فرامل ABS، وسائد هوائية، شاشة ترفيهية، حساسات ركن، وكاميرا خلفية. كما تشمل تجهيزات الأمان المتقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في نزول المنحدرات.

تشمل أيضًا بين تجهيزاتها نظام ترفيه متكامل، ومستوى أمان عالٍ من خلال وجود أنظمة مثل نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في نزول المنحدرات.

تقدم السيارة في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 7 آلاف دولار أي ما يعادل 355 ألف جنيه مصري تقريبًا بحسب سعر الصرف الرسمي اليوم، وبالطبع ستختلف هذه الأسعار في حال طرحت السيارة في مصر نتيجة عوامل مثل التعريفة الجمركية والرسوم وتكلفة الشحن وغيرها.

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