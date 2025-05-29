إطلاق كايي X7 الجديدة لأول مرة بالسوق المصري.. أسعار ومواصفات

تغطية - محمود أمين و محمد جمال :

أعلنت "شركة كايي موتور إيجيبت" Kaiyi Motor Egypt عن تقديم طراز Kaiyi X7 الجديد كليًا في السوق المصري، والذي يُعد أول ظهور للسيارة الصينية المزودة بسبعة مقاعد محليًا.

السيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، وتأتي بطول 4738 مم، وعرض 1968 مم، وارتفاع 1708 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 مم. وتعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة.

تُقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

من الداخل، تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مزود بشاشة لمسية بحجم 14.6 بوصة، إلى جانب تجهيزات إضافية مثل شاحن لاسلكي وإضاءة داخلية قابلة للتخصيص وفتحة سقف بانورامية.

على مستوى الأمان، تأتي السيارة بست وسائد هوائية تشمل جميع المقاعد، وهيكل عالي الصلابة، بالإضافة إلى نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتكنولوجيا قيادة ذكية من المستوى الأول تشمل أنظمة مساعدة إلكترونية للقيادة.

قدمت السيارة في السوق المصري من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و395 ألف جنيه.

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