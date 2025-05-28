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بعد ضجة سيارتها الجديدة.. كم سعر شاومي SU7 سيدان الكهربائية في مصر؟

01:59 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    شاومي SU7 الكهربائية
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    شاشة تحكم شاومي SU7 الكهربائية
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    مقاعد شاومي SU7 الكهربائية
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    شاشات عرض للمقاعد الخلفية في شاومي SU7 الكهربائية
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    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
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    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
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    باب شنطة شاومي SU7 الكهربائية
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    أضواء شاومي SU7 الكهربائية الأمامية
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    مقصورة شاومي SU7 الكهربائية
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    خطوط شاومي SU7 الكهربائية الجانبية
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    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
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    شاومي SU7 الكهربائية
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    سيارة شاومي SU7 خلال تصنيعها
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    أول ظهور للسيارة شاومي SUV في مصر
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    شاومي SU7 في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية
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    السيارة شاومي SU7 الكهربائية في مصر
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    شاومي SU7 الكهربائية
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    شاومي SU7 الكهربائية في مصر
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القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، كشفت شركة شاومي xiaomi الصينية ثالث أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية بالعالم، عن تفاصيل وموعد طرح سيارتها الكهربائية الجديدة.

وقالت شاومي إن التوسع في إنتاج السيارات والكشف عن YU7 الكهربائية متعددة الاستخدامات الجديدة، ساهم في زيادة إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2025 بنحو 47.4%.

ودخلت شاومي سوق السيارات الكهربائي بشكل رسمي في أبريل 2024 المنقضي، بإعلانها عن السيارة SU7 سيدان الكهربائية والتي بلغ طلبات الحجز لشرائها بعد ساعات في الصين 85 ألف طلب.

تقدم الشركة الصينية سيارتها الأولى في الأسواق الصينية بأسعار تبدأ من 216 ألف يوان أو 29.900 دولار أي ما يعادل مليون 489 ألف جنيه.

وظهرت شاومي SU7 لأول مرة في مصر على هامش فعاليات النسخة الأولى من "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والتي أقيمت بمركز مصر للمؤتمرات في شهر أكتوبر الماضي.

ويتيح عدد من مستوردي السيارات بالسوق المصري إمكانية استيراد السيارة الصينية SU7 إلى مصر خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بمتوسط سعري مليون و990 ألف جنيه.

تعتمد Xiaomi SU7 الكهربائية الجديدة على تقنيات متطورة أبرزها القيادة الذاتية التي تشمل 3 تقنيات رئيسية ما يمنح السائق والركاب تجربة رحلة فريدة.

تأتي سيارة Xiaomi SU7 بأربعة أبواب وخمسة مقاعد ويبلغ طولها 4997 ملم، عرض 1963 ملم، ارتفاع 1455 ملم وقاعدة العجلات 3000 ملم ويبلغ وزنها فارغة 1980 كجم، وتتمتع بتعليق هوائي متكيف يوفر الراحة والاستقرار.

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