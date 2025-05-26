قائمة بأرخص 5 سيارات جديدة مستوردة أقل من مليون جنيه في مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث قطاع من المستهلكين في السوق المصري المقبلين على الشراء، عن السيارات المستوردة الجديدة التي تباع بأقل من مليون جنيه، خاصة مع التراجع بأسعار الزيرو خلال الآونة الأخيرة.

ومن ضمن هذه الطرازات فيات تيبو و رينو كارديان وبايك U5 Plus، وتبدأ أسعارها من 695 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

فيات تيبو

تباع فيات تيبو بناقل حركة يدوي بسعر رسمي 694.900 جنيه، لتصبح أرخص فئة تقدمها فيات لعملائها بمصر.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

تقدم تيبو بـ6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر، التي تمثل خيارًا جيدًا للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين علامة عريقة والسعر المناسب، ومع اقتراب بداية العام الجديد قد تكون سيارة رينو قريبة لعدد من المستهلكين في مصر.

تأتي رينو تاليانت مجهزة بالعديد من مواصفات الأمان الحديثة التي تضمن سلامة السائق والركاب، مثل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، ونظام توزیع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وكشافات ضباب أمامية وخلفية.

رينو تاليانت متوفرة في مصر بفئتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 699 ألف جنيه، بينما تصل أسعار الفئة الثانية إلى 799 ألف جنيه.

رينو كارديان

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

تتوفر رينو كارديان في السوق المصري بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

بايك U5 Plus

بدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

ميتسوبيشي أتراج

تتوفر أتراج موديل 2025 الجديدة خلال الشهر الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي 790.000 ألف جنيه.

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

جيلي GX3 Pro

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم جيلي GX3 Pro كروس أوفر بسعر رسمي 850 ألف جنيه.

تعتمد سيارة جيلي على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

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