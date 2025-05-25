خبير: تسعير السيارات عشوائي ومبالغ به بنسبة 30% بدليل التخفيضات الكبرى

كتب - محمود أمين:

انتقد المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، السياسات التسعيرية التي تنتهجها بعض شركات السيارات في السوق المصري.

وقال مسروجة في مداخلة مع برنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن التخفيضات غير المسبوقة التي أعلنت عنها بعض الشركات، والتي وصلت إلى 400 ألف جنيه في بعض الطرازات، دليل واضح على "تخبط شديد في التسعير وسوء تسويق".

وأضاف أن ما يشهده السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، يؤكد عمل الوكلاء في ظل غياب أي دراسات حقيقية لتحديد الأسعار بشكل منطقي ومدروس.

وأكد أن الأسعار الحالية في سوق السيارات لا تعبر عن قيمة السيارات الحقيقية، فهناك سيارات يتم تسعيرها بشكل غير منطقي، ما يفقد ثقة المستهلك في المنتج.

وتساءل رئيس أميك السابق: "كيف يعقل أن يتم تسعير سيارة صينية مجمعة محليًا بـ2.5 مليون جنيه وبعد طرحها بأشهر قليلة تنخفض 400 ألف جنيه دفعة واحدة؟".

وأشار إلى أن التخفيضات المفاجئة تؤكد وجود أخطاء تسعيرية جسيمة، لافتًا إلى أن ذلك ليس قاصرًا على السيارات الصينية بل يمتد إلى الأوروبية التي تدخل مصر بدون جمارك ضمن اتفاقيات التجارة المشتركة، وكذا السيارت التي تدخل باتفاقيات مع دول مثل اتفاقية "أغادير".

وشدد على أن تسعير هذه السيارات أيضًا كان خاطئًا وعشوائيًا منذ البداية، وذلك برز بوضوح عقب الإعلان عن التخفيضات الأخيرة.

وحدد مسروجة نسب تعديل الأسعار والتي يرى أنها عادلة ومعقولة بحسب منشأ السيارات، موضحًا أن السيارات الأوروبية يجب أن تنخفض من 15 إلى 20%، والسيارات التي تدخل ضمن اتفاقية "أغادير" يجب أن تخفض بنسبة 15%.

أما السيارات الآسيوية تتطلب خفضًا يتراوح بين 20 إلى 25%، وبعض الطرازات تحتاج إلى خفض يصل إلى 30% نظرًا للتسعير غير المنطقي.

كما وضع مسروجة علامة استفهام أمام السيارات المصنعة محليًا، عن مدى منطقية انخفاض أسعار بعض الطرازات بنسبة تصل إلى 18%، واعتبر ذلك مؤشرًا أيضًا على غياب سياسة تسعيرية واضحة ومدروسة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستمرار في هذا النهج التسعيري سيؤدي إلى فقدان الثقة بين المستهلك والشركات، مطالبًا بضرورة مراجعة سياسات التسعير بشكل علمي واقتصادي للحفاظ على استقرار السوق.

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