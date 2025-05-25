هانوفر - (د ب أ):

تتوقف السيارات على الفور عند نفاد الطاقة، سواء كانت مزودة بمحركات احتراق داخلي أو تعتمد على البطاريات، وبينما يمكن إعادة ملء خزان الوقود على الفور بواسطة عبوة وقود احتياطية، تتطلب السيارات الكهربائية وقتا أطول حتى يتم إعادة شحن البطارية، فضلا عن أنها تستغرق بعض الوقت للوصول إلى محطات شحن البطاريات.

وسعت مجلة التكنولوجيا “c't” الألمانية بالتعاون مع نادي السيارات الألماني (ADAC) إلى معرفة ما إذا كانت السيارات الكهربائية تصدر تنبيها لقائد السيارة قبل فراغ شحنة البطارية تماما، وهل تتوقف عن السير عندما تصل البطارية إلى حالة "الصفر".

وقد شمل اختبار المجلة الألمانية 6 موديلات كهربائية من فئات وأسعار مختلفة، ألا وهي: فولكس فاجن ID.3 وتسلا Model Y وكيا EV6 وفولفو XC40 وبي واي دي Seal ونيو EL6.

تنبيه مبكر ومتكرر

وكانت النتيجة أن جميع السيارات الكهربائية نبهت قائد السيارة "بشكل مبكر وبصورة متكررة" قبل وصول البطارية إلى مستويات حرجة، وبمجرد وصول حالة الشحن إلى 10% تقوم السيارات بخفض سرعتها تدريجيا.

وأضافت المجلة الألمانية أن السيارات الكهربائية تشتمل على احتياطي طاقة مخفي، على غرار محركات الاحتراق الداخلي، وقد واصلت كل سيارة كهربائية السير لمسافة أكثر من 12 كلم بعد وصول مبين مدى السير إلى القيمة "صفر"، ولكن يتم إبطاء السيارات تدريجيا في التسارع والوصول إلى السرعة القصوى.

وأضاف الخبراء الألمان أن قائد السيارة، الذي يستجيب للتنبيهات ويتوجه بالسيارة إلى محطات الشحن عند وصول شحنة البطارية إلى 10%، فمن غير المرجح أنه سيحتاج إلى احتياطي الطاقة المخصص للطوارئ.

واتبعت شركات كيا وفولكس فاجن وتسلا نهجا متحفظا للغاية؛ حيث عرضت سيارة فولكس فاجن ID.3 رسالة على الشاشة تطلب إعادة شحن البطارية عندما وصل مستوى شحن البطارية إلى 20% (مدى سير 84 كلم)، وهو ما ظهر أيضا مع سيارة كيا EV6 عند الوصول إلى نسبة 20% من شحن البطارية، وهو ما يكفي لمدى سير 71 كلم.

وحولت سيارة تسلا Model Y أيقونة البطارية إلى اللون البرتقالي في لوحة العدادات عند مستوى الشحن 20%، أو مدى سير متبقي يبلغ 95%، كما أنها أظهرت تنبيها على الشاشة عند الوصول إلى مستوى شحن 15% للبطارية.

ولم تقم السيارات المتبقية بتنبيه قائديها إلا في وقت لاحق؛ حيث أصدرت سيارات بي واي دي ونيو تنبيهات عند وصول حالة شحن البطارية إلى نسبة 10%، أما سيارة فولفو فقد أصدرت تنبيها مع الوصول إلى نسبة 7% من حالة شحن البطارية.

ومع ذلك يظل توقف السيارة الكهربائية عن السير بسبب فراغ شحنة البطارية أسوأ سيناريو مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي، والتي يمكن إعادة تشغيلها في غضون دقيقتين بواسطة عبوة وقود احتياطية من أقرب محطة وقود.

باور بانك كبير

ولكن مع السيارات الكهربائية فإنه يمكن إعادتها للسير من خلال إعادة شحن البطارية بواسطة باور بانك من النوع الكبير XXL، ولكن عملية إعادة الشحن تستغرق حوالي ساعة لقطع مسافة بضع كيلومترات في حالات الطوارئ، علاوة على أنها خطيرة للغاية، ولذلك فإن أفضل حل يتمثل في اللجوء لحلول المساعدة على الطريق.

وأظهرت إحصائيات الأعطال في نادي السيارات الألماني ADAC أن هذه الأعطال لا تحدث في الحياة اليومية بسبب سلاسل التنبيهات الصادرة عن السيارات، التي تظهر قبل 50 حتى 100 كلم من وصول السيارة إلى مرحلة التوقف التام.