كايي X7 الجديدة تدخل مصر رسميًا لأول مرة خلال أيام.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة كايي موتور إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة "كايي" Kaiyi الصينية بالسوق المصري، لتدشين علامتها لأول مرة بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة وإطلاق مجموعة من السيارات المميزة محليًا.

تعد السيارة Kaiyi X7 واحدة من السيارات المتوقع طرحها بالسوق المصري والكشف عنها رسميًا خلال إطلاق العلامة لأول مرة بمصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات العالمية للسيارة Kaiyi X7 الجديدة:

تأتي سيارة Kaiyi X7 الجديدة بأكثر من خيار من منظومات الدفع، الأول 4 سلندر سعة 1600 سي سي تربو بقوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن. متر مع ناقل حركة DCT WET من 7 نقلات.

والخيار الثاني محرك هجين مكون من محرك 1500 سي سي تيربو مع محركين كهربائيين بقوة إجمالية 362 حصان.

ومحرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي تربو بقوة 251 حصان مع عزم أقصى للدوران 390 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة DCT WET من 7 نقلات.

تأتي كايي X7 موديل 2025 بطول كلي 4710 مم، وعرض 1955 مم، وارتفاع كلي 1705 مم، وقاعدة عجلات 2800 مم.

جهزت كايي X7 موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات الحديثة، منها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام أوامر صوتية غير متصل، واتصال Wi-Fi داخل السيارة، ومنفذي USB في الأمام، ومنفذين خلفيين USB، ومرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، ونزول تلقائي عند الرجوع للخلف، وبها إمكانية تشغيل النوافذ عن بعد وفتح الشنطة الخلفية كهربائيًا.

زودت سيارة كايي X7 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة منها تنبيه مرور متقاطع خلفي RCTA، وتنبيه عند فتح الأبواب في وجود حركة خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ووسائد هوائية، مثبت سرعة متكيف مع رادار ACC.

كما يتوفر بها نظام القيادة الذكية ADAS، وكاميرا محيطية بزاوية 360، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي FCW والخلفي RCW، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ AEB، ومساعد الكبح EBA/BAS/BA، كشف النقاط العمياء BSD، وتحذير مغادرة المسار LDWS.

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