بعد X70 بلس.. توقيع اتفاقية لتجميع جيتور T1 و T2 محليًا

كتب - محمود أمين :

وقعت شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" اتفاقية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر.

وتقدر الاستثمارات التي سيتم ضخها لتشغيل خطوط إنتاج تجميع السيارة الجديدة بـ123 مليون دولار (6 مليارات و138 مليون جنيه مصري) تقريبًا، بحسب سعر صرف اليوم.

تم توقيع الاتفاقية في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإداراية وبحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

ووقع على الاتفاقية من الجانب الصيني داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وعن قصراوي جروب محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات.

وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" و"جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية لعدد من الأسواق.

وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات 123 مليون دولار.

وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500فرصة عمل.

وكشف القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة قبل توقيع الاتفاقية.

جيتور T2 المستوردة

تتوفر السيارة جيتور في السوق المصري بنسخة مستوردة موديل 2025 يبلغ سعرها الرسمي خلال الشهر الجاري مليون و895 ألف جنيه.

تقدم النسخة المستوردة من T2 المتاحة حاليًا بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر.

جيتور T1 المستوردة

تشهد الساعات القليلة القادمة الكشف عن السيارة جيتور T1 الكروس أوفر المدمجة لأول مرة بالسوق المصري خلال ساعات.

ومن المتوقع أن تقدم T1 Fخيارين من المحركات الأول 1.5T بقوة 181 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر وناقل حركة 7DCT مزدوج القابض، والثاني 2.0T بقوة 251 حصان، مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي 8AT.

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