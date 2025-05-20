كتب - محمود أمين:

تناول الاجتماع الرابع والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مستقبل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في البلاد.

وشدد الوزير خلال الاجتماع، على إصدار تعليمات واضحة وملزمة للمستوردين من وكلاء وأفراد، لتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات الكهربائية.

ويأتي هذا التوجه، بحسب بيان، لضمان عدد من الاعتبارات الأساسية التي عددها نائب رئيس الوزراء في عدد من النقاط الآتية:

- التوافق الفني بين السيارات المستوردة ومنظومة الشحن المحلية.

- تحقيق أعلى معايير الأمان للمستخدمين والمنشآت العاملة في قطاع شحن السيارات.

- رفع كفاءة الأداء والحد من الأعطال والأخطاء التقنية الناتجة عن تعدد البروتوكولات.

- توحيد البنية التحتية لشبكات الشحن بما يسهل الاستثمار في هذا المجال، ويخفض التكلفة على الدولة والمستثمرين.

- مواكبة النظم العالمية المعتمدة، لا سيما في الدول الأوروبية التي تفرض معايير صارمة بهذا الشأن.

وأكد الوزراء الحاضرون في الاجتماع أن إصدار هذه التعليمات من الجهات المختصة يُعد خطوة أساسية نحو تنظيم سوق السيارات الكهربائية في مصر، والتمهيد لتكامل منظومة الطاقة النظيفة والمستدامة.

ولفت إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في القطاعات الحيوية، وخاصة النقل والطاقة.

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