تراجع أسعار سكودا أوكتافيا الجديدة أكثر من 200 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار أوكتافيا بقيمة تتجاوز 200 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري.

تأتي سكودا أوكتافيا الجديدة بسعر رسمي يبدأ من مليون جنيه 799 ألف جنيه للفئة الأولى Suite، ومليون 999 ألف جنيه مليون للفئة الثانية Lounge، أما الفئة الثالثة Loft تقدم مقابل 2 مليون 199 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سكودا أوكتافيا الجديدة:

تم تجهيز أوكتافيا 2025 بمحرك 1.4 TSI بقوة 150 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر أداءً اقتصاديًا مع استهلاك وقود لا يتجاوز 5.5 لتر لكل 100 كم.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.7ثوانٍ.

تقدم فئة Suite بمقصورة داخلية مكسوة بجلد الكونياك الفاخر. إلى جانب ذلك، تحتوي هذه الفئة على مقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة وخاصية التدليك.

توفر أوكتافيا 2025 تجربة ترفيهية ومعلوماتية بفضل وجود شاشة تعمل باللمس بحجم 10 بوصة، التي تدعم أحدث الأنظمة التكنولوجية مثل Apple CarPlay وتوفر تجربة مستخدم سلسة. كما تتوفر بنظام صوتي متطور يضم 8 مكبرات صوت و شاحن لاسلكي.

تأتي أوكتافيا 2025 في الفئتين Suite و Sportline مزودة بمصابيح LED Matrix المتطورة، التي تضمن رؤية مثالية على الطريق بفضل التحكم التلقائي في نطاق الإضاءة.

تأتي الفئات مجهزة بأنظمة أمان متقدمة لضمان أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب، منها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) لضمان التحكم الأمثل في السيارة، وفرامل كهربائية (EPB) مع دعم التحكم في الانطلاق على المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا الرؤية الخلفية مع حساسات الركن الأمامية والخلفية، ونظام تكييف Climatronic ثلاثي المناطق لضمان راحة الركاب في جميع المقاعد.

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