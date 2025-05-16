التراجع كبير.. أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2025 كسر الزيرو

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال الشهور القليلة الماضية، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل بعد تأثرها بتراجع الزيرو.

تباع شيري تيجو 4 برو موديل 2022 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 920 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ فترة بمتوسط سعري بمليون 50 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو4 بمصر:

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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