ثلاث خطوات يجب اتباعها عند الشك في التزود بوقود غير مطابق للمواصفات

القاهرة - (مصراوي):

شهدت الأيام الماضية تزايد شكاوى مواطنين من قلة جودة البنزين بعدد من محطات الوقود، ما نتج عنه أعطال لبعض أجزاء السيارات وبخاصة مضخات الوقود "طرمبة البنزين" بالسيارة.

ومع تزايد الشكاوى قرر مجلس الوزراء ممثلا بوزارتي التموين والتجارة الداخلية والبترول، سحب عينات من الوقود المطروح للبيع لتحليله للوقود على مدى مطابقته للمواصفات القياسية.

وبالأمس، أعلنت وزارة البترول عدم مطابقة 5 عينات من أصل 807 عينة تم سحبها من الأسواق، وعليه اتخذت الوزارة قرارًا بتعويض المتضررين الذين تقدموا بشكاوى رسمية في الفترة من 6 وحتى 10 مايو الجاري.

ووفقًا للمعلن من وزارة البترول والثروة المعدنية فإن قيمة التعويض تصل إلى 2000 جنيه لكل من تسبب البنزين غير المطابق للمواصفات في إتلاف مضخة الوقود "طرمبة البنزين" الخاصة بسيارته، شريطة أن يتقدم بفاتورة شراء معتمدة.

وبالرغم من أن عدد المتقدمين بشكاوى لا يتجاوز 800 حالة بأنحاء الجمهورية، إلا أن كثيرين باتوا يتشككون في جودة البنزين الذي يزودون سياراتهم به.

وتفاديًا لتعريض السيارة أو "طرمبة البنزين" للتلف، يجب الانتباه إلى عدد من ردات الفعل التي تصدر عن السيارة في حال كان البنزين غير مطابق للمواصفات.

أعراض تزود السيارة ببنزين غير مطابق للمواصفات

1- انسداد الفلتر والمضخة

الوقود المغشوش غالبًا يحتوي على شوائب، صدأ، ماء، أو مواد غير نقية (مثل كيروسين أو زيت خفيف). هذه الملوثات قد تؤدي إلى:

انسداد فلتر البنزين، ما يسبب جهدًا زائدًا على المضخة.

دخول الشوائب إلى داخل المضخة، ما يؤدي إلى تآكل أو تعطيل أجزائها الميكانيكية.

2- ارتفاع حرارة المضخة

الوقود النظيف يعمل على تبريد المضخة أثناء التشغيل. إذا كان الوقود مغشوشًا أو يحتوي على ماء، فلن يتم التبريد بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى:

ارتفاع حرارة المضخة وتلفها على المدى القصير.

3- تآكل المكونات الداخلية:

بعض أنواع الغش تتضمن خلط الوقود بمواد كيميائية تؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية أو المطاطية داخل المضخة أو نظام الوقود.

4- توقف السيارة عن العمل أو ضعف الأداء

عند تلف المضخة أو انسدادها، لن يصل البنزين بشكل منتظم إلى المحرك، مما يؤدي إلى:

اهتزازات في المحرك.

صعوبة في التشغيل أو توقف مفاجئ.

ضعف في التسارع.

ما التصرف الصحيح عند ظهور واحد أو كل الأعراض السابقة؟

إذا لاحظت هذه الأعراض بعد تعبئة وقود من محطة غير موثوقة، من الأفضل أن:

تتوجه لفني لفحص فلتر الوقود والمضخة.

تفرغ الخزان إذا كان الوقود ملوثًا بشدة.

تستخدم منظف نظام الوقود عند الحاجة.

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