بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات سيات أرونا 2025 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سيات في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها أرونا الكروس الأوفر موديل 2025 بقيمة 51 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري.

تتوفر سيات أرونا الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و319 ألف جنيه بدلًا من مليون و370 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا المنضمة حديثًا مليون و349 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار سيات أرونا في مصر:

الأبعاد والمساحات

تأتي أرونا بطول 4154 مم، وطول قاعدة عجلات 2566 مم، وعرض يبلغ 1780 مم، وترتفع عن الأرض 1537 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 400 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 17، 18 بوصة

المحرك والأداء

أرونا مزود بمحرك جديد TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 10 ثوان.

يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، تستهلك في المتوسط 5.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 190 كم/الساعة.

تجهيزات الأمان

أرونا تقدم للسوق المصرية بباقة من تجهيزات أمان تشمل 6 وسادات هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA، نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist

التجهيزات والكماليات

جهزت أرونا بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية.

كما يتوفر 6 سماعات للفئتين، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات. نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق، إضاءة محيطية.

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