هبوط ملحوظ بأسعار هيونداي توسان في سوق المستعمل.. كم يبلغ سعرها؟

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات الجديدة في مصر موجة من تخفيض الأسعار خلال الآونة الأخيرة، ما انعكس على متوسط أسعار السيارات في سوق المستعمل.

وأصبحت السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر طلبًا لفئة كبيرة من المقبلين على الشراء الفترة الأخيرة بسوق السيارات المصري، ويرجع ذلك لمظرها وتصميمها المميز بفضل ارتفاعها عن الأرض.

وتعد هيونداي توسان NX4e موديل 2022 واحدة من الطرازات الناحجة بهذه الفئة، وكان قد تراجع الكثيرين من المشترين عن قرار شرائها بسبب سعرها المرتفع.

ولكن مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت تقدم توسان NX4e في سوق المستعمل بأسعار جيدة نسبيًا مقارنة بالأسعار غير المسبوقة التي كان يطلبها البائعين.

تباع هيونداي توسان NX4e موديل 2022 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري مليون 550 ألف جنيه، بعد أن كانت حتى قبل شهرين بمتوسط سعري مليون و850 ألف جنيه؛ وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

يرصد التقرير التالي المواصفات التفصيلية لهيونداي NX4e بالسوق المصري:

مساحات وأبعاد هيونداي توسان

يقدم الجيل الجديد من توسان بطول 4500 مم، عرض 1865 مم، ارتفاع 1659 مم، يتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 503 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 و18 و19 بوصة.

محرك وأداء هيونداي توسان

تقدم توسان في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي بقوة 180 حصان، عزم أقصى 265 نيوتن. متر عند 4500 لفة بالدقيقة، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 نقلات. تتسارع توسان من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.1 ثانية، وتستهلك في المتوسط 7.5 لتر لكل 100كم، وتصل لسرعة قصوى 200 كم/س.

تجهيزات وكماليات هيونداي توسان

توسان تقدم بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED ، أما تجهيزات السيارة الداخلية تشمل تكييف هواء، شاشة معلومات وسطية تعمل باللمس تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام توصيل لاسلكيا – بلوتوث، كما زودت مقصورة السيارة بشاشة عرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

تجهيزات السلامة والأمان لهيونداي توسان

تقدم سيارة هيونداي بباقة أمان تضم وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق المنحدرة DBC، نظام المساعدة في الثبات TSA، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS.

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