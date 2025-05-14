منافسة شرسة على لوحة سيارة بمزاد الداخلية.. سعرها وصل 4.4 مليون جنيها

القاهرة - (مصراوي):

يقام حاليًا عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مزاد علني إلكتروني لبيع حق استخدام عدد من لوحات السيارات المميزة.

ويشهد المزاد الحالي منافسة شرسة على لوحة "ع ع ع 44" والتي وصل سعرها إلى الآن 4 ملايين و444.444 جنيه ويستمر التزايد عليها حتى السبت 17 مايو الجاري، ويسعى لامتلاكها 5 متزايدين.

ويتاح للتزايد إلى جانب اللوحة الأغلى، أربعة لوحات مميزة أخرى، وتتراوح أسعار اللوحات الأربعة بين 400.000 و475.000 جنيه.

ووصل سعر لوحة "هـ 8888" 400.000 جنيه وهي أقل لوحة سعرًا بالمزاد الحالي ويتزايد عليها شخص واحد، ولوحة "مـ هـ ر 2" يتنافس لامتلاكها متزايد واحد ووصل سعرها إلى 425.000 جنيه.

اللوحة الثالثة مكونة من أرقام وحروف "أ م 99" ووصل سعرها 475.000 جنيه ويسعى لامتلاكها شخصين، أما اللوحة الرابعة الأبرز بالمزاد هي "هـ نـ د 8888" ووصل سعرها إلى 450.000 جنيه ويتنافس عليها خمسة أفراد.

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