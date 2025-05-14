دولة عربية هي الأقل كلفة لإنتاج السيارات في العالم.. السيارة الواحدة بـ5300 جنيه

كتب - محمد جمال:

أكد تقرير دولي حديث صادر عن شركة "أوليفر وايمان"، للاستشارات الصناعية والمالية، أن المملكة المغربية باتت تحتل موقعا متقدما ضمن خريطة تصنيع السيارات عالميًا، وذلك من حيث انخفاض تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة.

وتقدر تكلفة الأيدي العاملة لإنتاج سيارة واحدة داخل المصانع المغربية بـ106 دولارت ما يعادل (5.341 ألف جنيه مصري) تقريبًأ، لتتفوق بذلك على قوى صناعية كبرى مثل ألمانيا والصين والمكسيك.

وتصدرت المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعًا تم تحليلها عالميًا متقدمة على عدة دول منها رومانيا (273 دولارا)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولارا)، فيما جاءت الصين، المعروفة بلقب "مصنع العالم"، في المرتبة الخامسة بتكلفة 597 دولارا لكل سيارة.

واستند التقرير الذي نشرت نتائجه "العربية.نت" إلى دراسة بيانات أكثر من 250 مصنعا حول العالم، موضحا أن تفوق المغرب في هذا التصنيف لا يعزى فقط إلى تدني الأجور، بل يعكس أيضا ارتفاعا في إنتاجية اليد العاملة وتحسنا ملموسا في تدبير عمليات التصنيع.

في المقابل، أظهرت الأرقام فارقا كبيرا في تكاليف الإنتاج بين المغرب وبعض الدول الأوروبية والأمريكية، حيث تبلع تكلفة اليد العاملة في ألمانيا لصناعة سيارة واحدة نحو 3.307 دولارات، وفي بريطانيا 2,333 دولارا، بينما تسجل إيطاليا 2.067 دولارا، وفرنسا 1.569 دولارا، والولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.341 دولارا.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تجاوز مرحلة كونه مجرد وجهة للإنتاج منخفض التكلفة، ليصبح فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة الصناعية العالمية، مستفيدا من بنية تحتية متطورة، وسياسات استثمارية مشجعة، وموقع جغرافي متميز يربط بين أوروبا وإفريقيا.

كما اعتمدت الدراسة على مؤشرات دقيقة شملت مستويات الأجور، وعدد ساعات العمل، وإنتاجية العمال، وتعقيد المهام الصناعية، مستندة إلى قواعد بيانات متاحة، إلى جانب مصادر مستقلة لضمان المقارنة الموضوعية.

ويعزز هذا التصنيف العالمي موقع المغرب كقطب تنافسي في صناعة السيارات، في سياق استعداده لاستقطاب استثمارات جديدة خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التصنيع منخفض الكلفة والمستدام.

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