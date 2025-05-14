في مايو.. أسعار ومواصفات أكبر سيارات هيونداي الجديدة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

تعد السيارة هيونداي ستاريا Staria الـMPV متعددة الأغراض موديل 2025، أكبر طراز ركوب "ملاكي" في عائلة العلامة الكورية الجنوبية بالسوق المصري.

وتقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، السيارة ستاريا HEV الهجينة بفئة واحدة من التجهيزات خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي 3.790.000 جنيه.

تتوفر ستاريا 2025 لعملاء هيونداي في مصر بمقصورة تتسع إلى 7 ركاب ومقاعدها قماشية، مع إمكانية طي الصف الثاني من المقاعد وتحريكه للأمام والخلف لسهولة دخول الركاب للسيارة.

تصميم هيونداي ستاريا الخارجي

مصابيح ستاريا الأمامية هالوجين، مع خاصية الإضاءة النهارية ليد LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وسبويلر خلفي.

محرك هيونداي ستاريا

تعتمد ستاريا على بمحرك Smartstream G1.6 بنزين يعمل بالحقن المباشر مع شحن توربيني (T-GDi)، مع عزم دوران 27.0 KGF/M وقوة 160 حصان.

عوامل أمان هيونداي ستاريا

تتوفر ستاريا بنظام فرامل ABS مضاد للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، نظام الاتزان الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ووسائد هوائية للسائق – والراكب الامامي.

مقصورة هيونداي ستاريا

مقصورة ستاريا مزود بشاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، وشاشة وسطية مقاس 3.8 بوصة، يمكن التحكم من خلالها في الراديو، مع إمكانية توصيل USB، أو توصيل الهاتف من خلال البلوتوث، مع 4 مكبرات للصوت، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة المهام قابلة للإمالة والامتداد، ومكيف هواء يدوي.

قيادة هيونداي ستاريا بالحركة الكهربائية

الموتور الكهربائي بالسيارة يوفر مستوى مقبولا من الراحة في القيادة بفضل تقنية الأداء المحسنة، ويتم التحكم في اهتزاز السيارة لضمان سلاسة التسارع، مع تحسن أداء التحكم لضمان الثبات عند الانعطاف والاستدارة.

ويعمل نظام المساعدة في التحكم بالمراوغة كهربائيًا (e-EHA) على تعزيز ثبات السيارة والحد من مخاطر الاصطدام من خلال وضع ضغط جانبي على الإطارات.

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