سيارتان جديدتان تنضمان إلى قائمة موديلات 2026 الملاكي في مصر.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

أطلقت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، موديل 2026 من السيارتين C4X الـSUV الرياضية وستروين C4 فيس ليفت لأول مرة بالسوق المصري خلال شهر مايو.

ومع طرح السيارتين C4X و C4 يصبح إجمالي عدد السيارات الملاكي موديلات 2026 التي تم تقديمها في مصر حتى الآن 5 سيارات تنتمي لعلامات تجارية يابانية وأمريكية وأوروبية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار هذه السيارات بمصر:

شيفرولية أوبترا

أعلنت شركة المنصور للسيارات، عن أسعار موديل 2026 من السيارة أوبترا سيدان العائلية محلية الصنع، والتي قدمت بنفس أسعار الموديل السابق.

تقدم شيفرولية أوبترا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 744.900 جنيه للفئة LS الأولى، و769.900 جنيه للفئة ‎‏LT الأعلى تجهيزًا.

نيسان صني

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة موديل 2026 بـ4 فئات من التجهيزات.

وبعد الكشف عن أسعارها، أصبحت نيسان صني أرخص سيارة جديدة في مصر حيث تبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة مانيوال، وتباع الفئة الأولى أوتوماتيك بـ695 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية تباع بسعر رسمي 765 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا يبلغ سعر الرسمي 795 ألف جنيه.

ستروين C4

طرحت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، السيارة C4 الـFacelift موديل 2026 رسميًا ولأول مرة بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

تقدم C4 كروس أوفر الجديدة بفئة Shine two tone بسعر رسمي مليون و550 ألف جنيه.

بيجو 5008

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق سيارة بيجو 5008 موديل 2026، والتي تأتي بتحديثات شاملة في التصميم والتقنيات.

تتميز بيجو 5008 الجديدة بتصميم خارجي يعكس الهوية البصرية الحديثة للعلامة الفرنسية، حيث تأتي بشبكة أمامية بدون إطار ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

تقدم بيجو 5008 الجديدة موديل 2026 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و 425 ألف جنيه للفئة الأولى Allure، أما الفئة الثانية GT الأعلى تجهيزاً قدمت مقابل 2 مليون و 675 ألف جنيه.

ستروين C4X

أطلقت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، موديل 2026 من السيارة C4X الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تقدم ستروين C4X موديل 2026 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و289 ألف جنيه للفئة Feel الأولى، ومليون و449 ألف جنيه للفئة Shine.

اقرأ أيضًا:

بعد غياب.. عودة رينو ميجان موديل 2025 إلى السوق المصري - أسعار ومواصفات

تعرف على موعد إطلاق جيتور T1 الجديدة كليًا لأول مرة في مصر

بعد تراجع أسعارهما.. ما الفوارق بين "سيات ليون" و"كوبرا ليون"؟