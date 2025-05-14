بعد غياب.. عودة رينو ميجان موديل 2025 إلى السوق المصري - أسعار ومواصفات

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، عودة رينو ميجان السيدان العائلية موديل 2025 للسوق المصري من جديدة بثلاث فئات من التجهيزات.

كان آخر توافر رسمي للسيارة ميجان عبر الوكيل المحلي قبل أشهر، وكانت تباع بـ9 فئات من التجهيزات بأسعار بين مليون 199 ألف جنيه حتى مليون و750 ألف جنيه.

بينما تباع ميجان 2025 الجديدة خلال شهر مايو الجاري بثلاث فئات فقط، وتبدأ أسعارها الرسمية من 1.250.000 جنيه للفئة الأولى Dynamic بمحرك 1.6 L.

أما الفئة Signature الثانية من ميجان سعرها الرسمي 1.350.000 جنيه بمحرك 1.6 L، و1.450.000 جنيه للفئة الثالثة Signature turbo بمحرك 1.3 L.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات رينو ميجان الجديدة بالسوق المصري:

تأتي ميجان الجديدة بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني سعة 1300 سي سي تربو بقوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.4 ثانية.

تمتلك ميجان بحسب الوكيل تجهيزات أساسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، ونظام ملاحة من خلال شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم هواتف أبل وأندرويد، بالإضافة إلى نظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي).

تتمتع ميجان بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل، وبرنامج توزيع قوة الفرامل الإلكتروني، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج تدعيم الفرامل وبرنامج المساعدة على المرتفعات، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وتثبيت مقاعد الأطفال.

كما تحتوي على مانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تنبيه السائق في حالة الإرهاق، ونظام التنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية، ونظام ركن السيارة آليا- وشاشة عرض معلومات في نطاق الرؤية.

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