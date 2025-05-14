بعد تراجع أسعارهما.. ما الفوارق بين "سيات ليون" و"كوبرا ليون"؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سيات وكوبرا التجارية في مصر، عن تراجع أسعار سيات ليون بقيمة 126 ألف جنيه وكوبرا ليون بقيمة 100 ألف جنيه

تتنافس السيارتين الجديدتين بفئة الهاتشباك، والفارق السعري بينهما 300 ألف جنيه لصالح سيات ليون خلال شهر مايو الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين الجديدتين:

أداء كوبرا ليون وسيات ليون الجديدتين

تعمل سيارة كوبرا بنفس محرك سيات ليون الذي تبلغ سعته 1.4 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 8.5 ثوان وسرعتها القصوى 214 كم/س.

زودت سيات ليون بمحرك تربو سعة 1400 سي سي موزعة على 4 اسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ودفع أمامي للعجلات للانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.8 ثوان حتى سرعة قصوى 210كم/س حسب الأرقام الرسمية.

أبعاد ومساحات كوبرا ليون وسيات ليون

تأتي كوبرا ليون بطول 4398 ملم، وارتفاع 1444 ملم، وعرض 1799 ملم بدون المرايا الخارجية، ويبلغ طولها 1992 ملم، ويتراوح وزنها بين 1401 و1708 كجم.

قدمت سيات ليون بطول 4.36 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.68 متر وعرض 1.80 متر مع ارتفاع 1.45 متر.

تجهيزات كوبرا ليون وسيات ليون

تأتي كوبرا ليون الجديدة بجنوط قياس 18 بوصة بلمسات نحاسية، وجناح خلفي أسود، وأعتاب رياضية جانبية، بالإضافة إلى إضاءة ترحاب بشعار كوبرا عند فتح الأبواب، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد الأسود أو الأزرق البترولي، وخاصية التسخين والتحكم الكهربائي.

كما توفر ذاكرة لتعديلات مقعد السائق، وشاشة تحكم لمسية قياس 12 بوصة بدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام "Beats Audio" الصوتي المكون من 9 سماعات.

تقدم سيات ليون حالياً عبر فئة FR الأعلى تجهيزاً التي تأتي بحساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية مع إضاءة متحركة للإشارات وأضواء ترحيبية جانبية وضم كهربائي وتسخين للمرايا الجانبية ذات اللون الرمادي بالإضافة لمرأة داخلية ذاتية التعتيم ونظام اختيار وضعية القيادة.

ويتوفر بالسيارة تكييف ثلاثي المناطق ومثبت سرعة وشاشة وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث للتوصيل مع نظام Beatsaudio الصوتي المكون من 9 سماعات بقوة 340 واط، بجانب فتحة سقف بانورامية وإضاءة داخلية محيطية وتحكم كهربائي في كرسي السائق مع خاصية الذاكرة ودعم للقطنية وجنوط قياس 18 بوصة.

وسائل الأمان بكوبرا ليون وسيات ليون

زودت كوبرا ليون بعددا من وسائل الأمان المهمة منها 6 وسائد هوائية وأنظمة ESC للتحكم إلكتروني في الثبات ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام توجيه للمساعدة على الركن.

جهزت سيات ليون قياسياً بأنظمة ABS وEBD وESC للتحكم الإلكتروني في الثبات مع مراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية مع كاميرا و6 وسائد هوائية.

أسعار كوبرا ليون وسيات ليون

تقدم كوبرا ليون بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون و799 ألف جنيه.

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و499 ألف جنيه.

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