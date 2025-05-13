المبادرة الجديدة| ما الحوافز المقدمة للمواطنين لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي؟

القاهرة - (مصراوي):

تستعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية والبترول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى تدشين مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتعمل الدولة انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلًا عن تحقيق المعايير البيئية ذات الأهمية البالغة.

وتستهدف الحكومة خلال المرحلة الأولى من مبادرة تحويل السيارات المرحلة الأولى لتحويل 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و 2027/2028، تبدأ بـ50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026.

وفي هذا الإطار طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقديم حوافز للمستهلكين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للغاز، وكذا محطات الوقود لتشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز.

واقترح مدبولي على هامش اجتماع وزاري بحضور وزيري المالية والبترول، بتقديم جملة من التسهيلات للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم بأنحاء الجمهورية.

وفيما يلي أبرز النقاط التحفيزية التي طالب رئيس الوزراء بتوفيرها للمواطنين:

1 - التقديم رقميًا عبر الموقع الالكتروني الذى تم إعداده للمبادرة الجديدة.

2- الكشف على السيارة مجانًا بعد التسجيل للتأكد من صلاحيتها للتحويل.

3- تتحمل الدولة نسبة من قيمة التحويل ويتحمل مالك السيارة باقي السعر.

4- إتاحة تقسيط القيمة التي يتحملها المواطن لتحويل سيارته.

ووفقًا للمعلن من الشركة المصرية العالمية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي "غازتك"، تبلغ قيمة تحويل السيارات التي تعمل بـ"الكربراتير" 11.540 جنيه، وترتفع التكلفة إلى 12.850 جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني.

أما السيارات التي تعمل بنظام الحقن المتزامن فهي الأعلى تكلفة في التحويل للعمل بالغاز حيث تبلغ القيمة 15.290 جنيه؛ كما أن التكاليف تختلف بحسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها بالسيارة.

يشار إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيها شهريًا.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، أكد في تصريحات سابقة أن المبادرة تمثل خطوة لتقليل تأثير تقلبات أسعار الوقود، فتساعد المواطن على التعامل مع الأسعار الجديدة وتخفيض فاتورة تشغيل السيارة.

يذكر أن خطة الحكومة لتحويل السيارات المستعملة للعمل بالغاز الطبيعي ليس لها علاقة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة التي انطلقت في عام 2021.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك