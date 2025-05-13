ليس بالماء فقط.. كيف تتم عملية غش البنزين وطرق اكتشافها؟

القاهرة - (مصراوي):

لا صوت يعلو في مصر هذه الأيام فوق الحديث على البنزين غير المطابق للمواصفات القياسية، إذ اشتكى المئات من تضرر سياراتهم وتلف مضخات الوقود "طرمبة البنزين" بسبب تدني جودة الوقود.

وبالرغم من الرقابة التي تفرضها كل من وزارات البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية على الأسواق، إلا أن ذلك لمن يمنع البعض من التلاعب في البنزين.

وأعلنت وزارة البترول قبل أيام، عن ثبوت عدم مطابقة نحو 5 عينات من أصل 807 عينة تم سحبها من محطات وقود منتشرة بأنحاء الجمهورية.

ويعتقد البعض أن عملية غش البنزين لتحقيق أرباح مضاعفة من بيعه قاصرة على الخلط بالماء، إلا أنه بحسب خبراء عملية الغش تتم بعدة طرق أبرزها الآتي:

1- خلط البنزين بمواد أرخص:

أكثر الطرق شيوعًا، ويتم فيها خلط البنزين بمواد أرخص مثل:

* التخفيف بالكيروسين (الجاز) وهو مشتق بترولي سعره أرخص من البنزين، لكنه يحترق بشكل مختلف وقد يسبب أضرارًا للمحرك.

* التخفيف بالديزل وينتج عنه أضرارًا مباشرة لمحركات البنزين، خاصةً في البخاخات والمضخة.

* خلط البنزين بمواد مذيبة أو زيوت خفيفة مثل الزيوت الصناعية أو المذيبات الرخيصة، وقد تؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية في دورة الوقود.

2- تخزين الوقود في خزانات ملوثة أو صدئة:

في بعض الحالات لا تكون عملية خلط البنزين بشكل عمدي، إذ أن تخزينه في خزانات قديمة أو غير نظيفة يؤدي إلى:

* انتقال شوائب وصدأ إلى خزان السيارة.

* انسداد الفلتر والمضخة.

3- التلاعب في عدادات المضخة:

بعض محطات الوقود تغش عبر الأجهزة نفسها:

* زيادة القراءة على العداد دون ضخ كمية البنزين الحقيقية.

* استخدام برمجيات أو معدات داخلية تعدّل الكمية أو السعر.

4- خلط البنزين بالماء:

يتم أحيانًا خلط البنزين بـكميات صغيرة من الماء، خصوصًا إذا لم يكن هناك فصل جيد في خزانات المحطة. هذا يؤدي إلى:

* اهتزازات قوية في المحرك.

* تآكل في نظام الحقن والاحتراق.

* صدأ في الخزان أو في أنابيب الوقود.

كيف تكتشف البنزين المغشوش؟

* رائحة غريبة أو نفاذة أكثر من المعتاد.

* ضعف عزم السيارة فجأة بعد التزود.

* استهلاك مرتفع وغير مبرر.

* صوت غير معتاد في المحرك أو البخاخات.

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