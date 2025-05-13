الرئيس الأمريكي يصطحب "الوحش" في جولته الخليجية الحالية.. صور وتفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تشمل جولة ترامب الأولى خارج أمريكا والتي يخص بها إلى جانب السعودية دول الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وكعادة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، يصطحب ترامب خلال زيارته إلى دول الخليج السيارة الرئاسية المصفحة "The cadillac one" والتي يطلق عليها اسم السيارة "الوحش".

تم الكشف عن "الوحش" لأول مرة في عام 2018، وطورتها شركة جنرال موتورز الأمريكية، وتعد بحسب صحيفة "أوتوويك" الأمريكية "تحفة تكنولوجية" ودفاعية.

توفر السيارة "الوحش" الحماية القصوى للرئيس، إذ أنها مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، ونوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب.

تتميز إطارات السيارة غير القابلة للثقب بحلقات فولاذية، وتتيح لها الاستمرار في القيادة حتى بعد تضرر الإطارات الخارجية.

وصنعت النوافذ المضادة للرصاص من 5 طبقات من الزجاج والبولي كربونات، وهي مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق ولمسافة 3 بوصات فقط.

إلى جانب النوافذ المضادة، فإن الأبواب مضادة أيضًا للرصاص، وهي مصفحة بسمك 8 بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

سيارة "الوحش" مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز وأكياس تحتوي على أكياس دم الرئيس وذات عامل رايزيسي سلبي، فضلًا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة.

تمتلك السيارة أسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ، كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز، وهي مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

أما هيكل السيارة فتم تصنيعه من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل.

تعمل السيارة بمحرك V8 ويبلغ طولها الإجمالي 5.5 متر وعرضها 1.7 مترًا وتتسع مقصورتها الخلفية إلى 5 ركاب بمن فيهم الرئيس الأمريكي، ويفصل بين المقاعد الخلفية والجزء الأمامي حاجز زجاجي يمكن لترامب فقط التحكم به.

يصل وزن السيارة الوحش 9 أطنان وذلك بسبب تجهيزات الأمان الإضافية وأنظمة التصفيح المضادة للرصاص والقنابل.

تبلغ التكلفة الإنتاجية لسيارة "الوحش" 1.5 مليون دولار (75 مليونًا و714 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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