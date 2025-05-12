متوسط أسعار الكاوتش مقاس 15 في مصر.. تبدأ من 1980 جنيها

كتب - محمود أمين:

تشهد أسعار كاوتش السيارات في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تقديم عروض قوية على الشراء كما تتيح بعض المتاجر تسهيلات كبيرة في السداد.

نستعرض خلال هذا التقرير أخر تسعير لمتوسط أسعار الكاوتش مقاسات 15:

متوسط أسعار إطارات مقاس 15

إطارات رودكس

يبلغ متوسط السعر 1980 جنيه.

إطارات مايل كينج

يبلغ متوسط السعر 2000 جنيه.

إطارات ترانسميت

يبلغ متوسط السعر 2050 جنيه.

إطارات جود رايد

يبلغ متوسط السعر 2300 جنيه.

إطارات لاندسال

يبلغ متوسط السعر 2450 جنيه

إطارات برنكس

يبلغ متوسط السعر 2550 جنيه

إطارات لاوفن

يبلغ متوسط السعر 2700 جنيه

إطارات بوتو

يبلغ متوسط السعر 2900 جنيه

إطاران هانكوك

يبلغ متوسط السعر 3450 جنيه

إطارات جوديير

يبلغ متوسط السعر 3750 جنيه.

إطارات بريدجستون

يبلغ متوسط السعر 4000 جنيه.

إطارات ميشيلان

يبلغ متوسط السعر 4600 جنيه.

اقرأ أيضًا:

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك