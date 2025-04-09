مع تحرك الدولار.. هل سترتفع أسعار السيارات في مصر؟

كتب - محمد جمال:

توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، استقرار أسعار السيارات الجديدة بمصر خلال الفترة الحالية بنسبة كبيرة، وذلك حال ثبات سعر الدولار عند الحد المتواجد عليه الآن.

وقفز الدولار منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الجنيه، حيث ارتفع بأكثر من 1.3 جنيه، ووصل الأربعاء إلى 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع، مع توقعات باستمرار الارتفاع.

أضاف السبع في تصريح لـ"مصراوي"، أن سعر الدولار منذ فترة قريبة تحرك من 48 إلى 50 جنيهًا بنسبة ارتفاع 4% تقريبًا، إلا أنه أسعار السيارات خلال هذه الفترة لم تتأثر واستطاع الوكلاء امتصاص هذه الزيادة.

وأرجع السبب وراء عدم ارتفاع أسعار السيارات خلال هذi الفترة إلى توافر المعروض من السيارات بكميات كبيرة، فضلًا عن وجود إقبال متوازن على الشراء.

وأكد أن الحالة الوحيدة لزيادة أسعار السيارات في مصر ستكون عند تحرك سعر الدولار لمستويات أكثر من ذلك، مشددًا في الوقت ذاته على أن نسب الزيادة بالأسعار لن تكون كبيرة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية مناسبة للمقبلين على شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، لأن ما يحدث الآن ينذر بعدم وجود استقرار حقيقي بالسوق المحلي.

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