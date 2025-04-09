سيارات Lynk & Co تنطلق في السوق المصري خلال أيام.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة عز العرب للسيارات الوكيل الرسمي للعلامة التجارية الفاخرة لينك آند كو "Lynk & Co" للإطلاق الرسمي للعلامة في سوق السيارات المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعد علامة "Lynk & Co" التجارية العالمية الفاخرة الجديدة بمثابة ثمرة التعاون بين شركتي جيلي الصينية وفولفو السويدية والممتد منذ عام 2016.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية مجموعة عز العرب للسيارات التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم خيارات متنوعة ذات جودة عالية لعملائها وخاصة وأن Lynk & Co تشتهر بدمج الجودة الأوروبية مع الابتكار الصيني.

كانت قد أعربت نهى المليجي المدير العام لمجموعة فولفو، عن حماسها الشديد لإطلاق Lynk & Co في مصر، قائلة: "نثق تمامًا في أن Lynk & Co ستلقى قبولاً جيدًا".

وأشارت إلى أن استراتيجية مجموعة عز العرب تستهدف وضع Lynk & Co كلاعب تنافسي في فئة السيارات الفاخرة خاصة وأنها تقدم مزيجًا فريدًا بين الأداء القوي والتصميم والتكنولوجيا الفائقة مع الدعم الذي سيتم تقديمه من انتشار صالات العرض و خدمات ما بعد البيع وفقا لمعاير عالميه لضمان أعلى تقديم أعلى مستوي وأفضل جودة.

يذكر أن Lynk & Co تتمتع بوجود قوي في عدة دول أوروبية، بما في ذلك السويد، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا، وحققت العلامة مبيعات عالمية، وبلغ عدد عملائعا أكثر من 1.22 مليون بحلول نهاية أغسطس 2024.

تقدم علامة لينك آند كو "Lynk & Co" الفاخرة عددا من الطرازات الجديدة عالميًا، ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف عليهم:

لينك أند كو 01

تعتمد لينك أند كو 01 الجديدة على محرك بنزين 4 سلندر تربو سعة 2.0 لتر بقوة 218 حصانًا، و 325 نيوتن مترًا من عزم الدوران مع ناقل حركة أتوماتيك 8 سرعات، ويمكنها الوصول من 0 إلى 100 في أقل من 8 ثوانٍ وتبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترًا في الساعة.

لينك أند كو 02

تأتي الكروس أوفر الجديدة لينك أند كو 02 ببطارية ليثيوم ايون 66 كيلووات\س مع محرك كهربائي خلفي بقوة 272 حصان وعزم دوران 343 نيوتن متر،ويمكنها الوصول من 0 إلى 100/س في 5.5 ثانية وتصل لسرعة قصوى 180 كم\س.

لينك أند كو 03 و 03+

تأتي لينك أند كو 03 بمحرك توربيني سعة 2 لتر بقوة 218 حصان، أما 03+ تأتي بقوة 265 حصان ونظام دفع كلي للعجلات، وناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيكي.

لينك أند كو 05

تتوفر لينك أند كو 05 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 254 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وبنظام الدفع AWD وتصل لسرعة قصوى 230 كم/ س.

لينك أند كو 09

تستمد سيارة لينك أند كو 09 الـ SUV قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بنزين تربو بقوة 254 حصان عند 5,000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 350 نيوتن متر.

ويأتي المحرك مع منظومة هايبرد MHEV بجهد 48 فولت، وتتصل المنظومة بناقل حركة أتوماتيك 8 سرعات وتعمل بقوة الدفع الكلي للعجلات.

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