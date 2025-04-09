قبل انضمام موديل جديد.. أسعار سيارات كوبرا الإسبانية في مصر

القاهرة - (مصراوي):

تنطلق بعد ساعات قليلة في القاهرة، فعاليات احتفالية الكشف عن السيارة "كوبرا ترامار" كروس أوفر الجديدة، والتي تعد ثالث طرازات العلامة الإسبانية في مصر.

وسبق ترامار إلى السوق المصري سيارتين تقدمهما كوبرا عبر وكيلها المحلي شركة كيان أوتو؛ ويمكن التعرف على تفاصيل السيارتين وأسعارهما من خلال الآتي.

كوبرا ليون

تتوفر كوبرا ليون موديل 2025 محليًا بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي مليون و899 ألف جنيه.

يعد المحرك الذي تعمل به سيارة كوبرا هو نفس محرك سيات ليون 1.4 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 8.5 ثوان وسرعتها القصوى 214 كم/س.

وتختلف كوبرا ليون الرياضية عن النسخة الأساسية التي تقدمها سيات في عدد من التجهيزات، منها جنوط قياس 18 بوصة بلمسات نحاسية، وجناح خلفي أسود، وأعتاب رياضية جانبية، بالإضافة إلى إضاءة ترحاب بشعار كوبرا عند فتح الأبواب.

وزودت سيارة كوبرا بتكييف ثلاثي المناطق وإضاءة محيطية متعددة الألوان وشاحن لاسلكي؛ فضلًا عن 6 وسائد هوائية وأنظمة ESC للتحكم إلكتروني في الثبات ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام توجيه للمساعدة على الركن.

كوبرا فورمينتور

لا تزال السيارة كوبرا فورمينتور كروس أوفر تتوفر بموديل 2024، وتتاح بفئتين من التجهيزات، الأول يبلغ سعرها الرسمي 2.550.000 جنيه، والثانية سعرها 2.580.000 جنيه.

تقدم كوبرا فورمينتور الكروس أوفر ذات السقف المسحوب ومظهر الكوبيه بطول 4.45 مترًا من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.68 مترًا مع عرض 1.83 مترًا وارتفاع 1.52 مترًا.

تعتمد فورمينتور على محرك 4 سلندر تربو سعة 2000 سي سي بقوة 190 حصان وعزم 320 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة وناقل حركة DSG ثنائي التعشيق 7 سرعات ودفع أمامي للعجلات، وتنطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثوان حتى سرعة قصوى 218 كم/س.

جهزت فورمينتور قياسياً بأنظمة ABS وEBD مع دعم الفرامل والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC ومراقبة ضغط الإطارات و7 وسائد هوائية بجانب حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا تدعم نظام الركن الذاتي.

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