رينو داستر 2025 الجديدة كليًا قريبًا في مصر.. مواصفات

كتب - محمد جمال:

تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات “EIM” وكيل رينو في مصر، طرح سيارتها رينو داستر موديل 2025 الجديدة كليًا بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات رينو داستر التي تقدم بها عالميًا:

تتوفر رينو داستر عالميًا بمحركين الأول نظام هجين خفيف 48 فولت مكون من محرك 1.2 لتراً تربو بقوة 128 حصان، والثاني محرك هجين ذاتي الشحن يتكون من محرك 1.6 لتراً مع محركين كهربائيين قوتهم 138 حصان.

تأتي رينو داستر الجديدة بطول 4.343 مم ، و1.829 مم للعرض، 1.660 مم للارتفاع، و2.657 مم طول قاعدة العجلات.

تقدم داستر الجديدة بعدد من وسائل الأمان والسلامة المتطورة أبرزها وسائد هوائية، فرامل التلقائية عند الطوارئ مع إمكانية التعرف على المشاة وركاب الدراجات، وتحذير مغادرة الحارة المرورية مع التوجيه الذاتي لحفظ المسار داخل الحارة المرورية، والتعرف التلقائي على الإشارات.

تأتي داستر الجديدة بتجهيزات متعددة أبرزها شاشة رقمية للعدادات مقاس 7 بوصة، وشاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 10.1 بوصة، داعمة للاتصال اللاسلكي بأبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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