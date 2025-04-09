رينو تطلق سيارتها أوسترال موديل 2026 في الأسواق بهذا السعر.. صور

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن إطلاق سيارتها Austral الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، نظير سعر يبدأ من نحو 40 ألف يورو (مليونين و281 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة Austral المدمجة تتشارك المنصة التقنية مع السيارة نيسان Qashqai، كما أنها تشعل نار المنافسة مع فورد Kuga وأوبل Grandland وفولكس فاجن Tiguan.

وتظهر السيارة Austral الجديدة بطول 4.05 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.67 متر، وهو ما يؤهلها لتوفير مساحة تخزين تصل إلى 1761 لترا، مع مواضع للتخزين تصل سعتها إلى 35 لترا.

وتتميز السيارة الجديدة بملامح أكثر أناقة على المقدمة والكشافات ومصابيح الضوء النهاري. وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية أنيقة تسيطر عليها ملامح الحداثة.

كما يتم ضمان الشعور بالراحة من خلال مجموعة التعليق الجديدة، مع ممتصات الصدمات الفائقة، وكذلك التصميم الخاص للمقاعد الأمامية.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين معتدل بقوة 158 حصانا أو دفع هجين كامل بقوة إجمالية تبلغ 200 حصان.

وتستهلك السيارة Austral الهجينة في أفضل الحالات 4.8 لتر/100 كلم.

اقرأ أيضًا:

المنصور تخطط لاستثمار 150 مليون دولار بمصنع سيارات جديد في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل