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سيارة تابعة لستروين الفرنسية ستحمل شعار "صنع في مصر" قريبًا

05:21 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    ستروين C4X
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كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة ستيلانتس بالتعاون مع القصراوي جروب، الوكيل المعتمد لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، لبدء تجميع السيارة "C4 X" إلى قطاع التصنيع المحلي.

تعتمد "C4 X" على محرك PureTech ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، مزود بشاحن تيربو، والذي يمكنه توليد قوة 130 حصانًا مع أقصى عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

كما تأتي السيارة بأبعاد يبلغ طولها 4,600 مم وعرضها 1,800 مم، وارتفاعها 1,525 مم. أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 2,670 مم، مساحة تخزين خلفية 510 لتر.

سيتروين "C4 X" زودت بمجموعة من التجهيزات التي تعزز الأمان والراحة أثناء القيادة. حيث تشمل السيارة وسائد هواء أمامية، بالإضافة إلى خاصية غلق وسادة مقعد الراكب.

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