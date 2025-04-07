التخفيضات تتوالي.. هيونداي Ioniq 6 الكهربائية تتراجع 200 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن أحدث أسعار لسيارة هيونداي Ioniq 6 "أيونيك 6" الكهربائية موديل 2025 في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

وكشفت الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية عن تخفيضات بأسعار Ioniq 6 التي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات بقيم تتراوح بين 150.000 وحتى 200.000 جنيه.

تتميز أيونيك 6 بتصميم ديناميكي مع أبعاد متناسقة توفر راحة مثالية، حيث يبلغ طول السيارة 4,855 مم، وعرضها 1,880 مم، وارتفاعها 1,495 مم. السيارة مجهزة بمحرك كهربائي ينتج ما يصل إلى 325 حصاناً، مع نظام دفع رباعي اختياري.

يمكن لسيارة هيونداي التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5.1 ثوانٍ. كما تستخدم السيارة بطارية بسعة 77.4 كيلواط/ساعة، مما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 614 كم.

تدعم أيونيك 6 الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط، مما يمكنها من شحن البطارية من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط، كما تدعم الشحن بقدرة 50 كيلوواط، الذي يستغرق 73 دقيقة.

تتمتع السيارة بمجموعة من الأنظمة المتطورة مثل الحفاظ على الحارة المرورية، التوقف التلقائي عند الطوارئ، ونظام تحذير النقطة العمياء.

تتميز المقصورة الداخلية للفئة الفاخرة بمقاعد استرخاء مزودة بتقنيات التدفئة والتبريد، مع شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي متقدم من Bose. أما بالنسبة للتصميم الخارجي، فقد تم تزويد السيارة بجنوط سبور مقاس 20 بوصة، مرايا كهربائية قابلة للطي، وفتحة سقف بانورامية.

الأسعار بعد التخفيضات

الفئة الأولى

السعر الأصلي 2.850.000 جنيه مصري بعد التخفيضات 2.700.000 جنيه مصري (تخفيض 150.000 جنيه).

الفئة الثانية

السعر الأصلي 3.150.000 جنيه مصري بعد التخفيضات 2.950.000 جنيه مصري (تخفيض 200.000 جنيه).

الفئة الثالثة

السعر الأصلي 3.350.000 جنيه مصري بعد التخفيضات 3.150.000 جنيه مصري (تخفيض 200.000 جنيه).

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