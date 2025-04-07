"بسبب القيادة الذاتية".. سيارة شاومي الكهربائية تقتل ثلاث صينيات

القاهرة - (مصراوي):

تسببت سيارة شاومي SU7 الكهربائية في مقتل ثلاث طالبات صينيات كن مسافرات على طريق "ديتشو-شانجراو" السريع بمقاطعة آنهوي في الصين.

وتعد هذه أولى الحوادث التي ترتبط باسم سيارة شاومي، ما أثار بحسب تقرير لموقع "gizmochina" الصيني قلقًا واسعًا بشأن تقنية القيادة الذاتية وسلامة المركبات.

ووفقًا لتقارير فإن سيارة شاومي كانت تعمل بنظام القيادة الذاتية لحظة وقوع الحادث، واصطدمت بحاجز خرساني على سرعة 97 كم/ساعة واشتعلت بها النيران.

وتناقل العديد من رواد موقع "Douyin" للتواصل الاجتماعي بما في ذلك منشور لوالدة إحدى الضحايا، أن الأبواب أُغلقت تلقائيًا بعد الحادث، ما أدى إلى احتجاز الفتيات أثناء احتراق السيارة.

وفي أول تحرك من جانبها بعد الحادث، أكدت شاومي أنها شكلت فريق تحقيق للوقوف على الأسباب الفعلية للحادث وقدمت البيانات حول الحادث للسلطات المختصة.

كانت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والهواتف الذكية، كشفت عن SU7 لأول مرة في مارس من العام الماضي.

تعتمد Xiaomi SU7 الكهربائية على تقنيات متطورة أبرزها القيادة الذاتية التي تشمل 3 تقنيات رئيسية.

تأتي سيارة Xiaomi SU7 بأربعة أبواب وخمسة مقاعد وتتميز بالإبعاد التالية طول 4997 ملم، عرض 1963 ملم، ارتفاع 1455 ملم وتبلغ قاعدة العجلات 3000 ملم ويبلغ وزنها فارغة 1980 كجم وتتمتع بتعلق هوائي متكيف يوفر الراحة والاستقرار.

سيارة Xiaomi الجديدة الإصدار الأساسي SU7 بمحرك ذو قوة دفع خلفي 229 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 400 نيوتن متر.

يمكن للإصدار الأساسي من SU7 السير حتى 668 كيلومتر في الشحنة الواحدة وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في 5.28 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة الواحدة.

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