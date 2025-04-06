خبير: لهذا السبب سوق السيارات المصري لن يتأثر برسوم ترامب

كتب - محمود أمين:

قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكية دونالد ترامب قبل أيام لا تمثل تهديدًا مباشرًا للسوق المصري.

وأضاف مصطفى في تصريح لـ"مصراوي" أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لن تؤثر بشكل كبير على الدول التي لا تربطها علاقات اقتصادية وتجارية ضخمة مع أمريكا، مثل مصر

وأوضح أن الدول الأكثر تأثرًا بقرارات ترامب تلك التي تمثل أغلب صادرات السيارات في أوروبا، الصين، وبعض الدول الصناعية الكبرى في آسيا.

وأكد أن السوق المصري لن يتأثر كثيرًا بهذه الرسوم الجمركية في المدى القريب، موضحًا أن التسعير في مصر سيبقى مستقرًا على الرغم من القرار الأمريكي.

وأردف أن العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على أسعار السيارات في مصر هو التغيرات في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى الأسعار التي تحددها الشركات الأم التي تورد السيارات إلى السوق المصري.

واستكمل أن تكاليف الشحن قد تكون أحد العوامل المؤثرة أيضًا، لكن من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في هذا الجانب في ظل الركود الاقتصادي العالمي الذي يشهده السوق حاليًا.

وعن إمكانية استفادة بعض الأسواق من تلك الأزمة حيث يمكن أن تحول الشركات حصص السوق الأمريكي إلى أسواق أخرى، قال مصطفى إن السيارات التي تصدرها أوروبا وآسيا والصين عادة ما تكون بمواصفات خاصة للسوق الأمريكي، وهذه المواصفات تختلف تمامًا عن تلك المقدمة للأسواق الأخرى. وبالتالي من الصعب تحويل سيارات السوق الأمريكي إلى أسواق أخرى.

وأشار إلى أن التأثير الأكبر لهذه الإجراءات قد يبرز في حجم الإنتاج العالمي، حيث سيؤثر فرض الرسوم على الإنتاج وبالتالي على العمالة في العديد من شركات السيارات العالمية إلا أن ذلك سيكون على المدى البعيد.

واختتم الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أمريكية طويلة المدى تهدف إلى جعل أمريكا أقوى اقتصاديًا، ما سيؤثر في النهاية على صناعات السيارات بالعالم، وقد تجبر شركات عالمية على الاستثمار في أمريكا بشكل أكبر.

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