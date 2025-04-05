بعد الزيادة الأخيرة| تشتري شيفروليه أوبترا أم شيري أريزو 5.. الفارق 35 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شيفروليه في مصر، زيادة بقيمة 20 ألف جنيه بأسعار سيارتها أوبترا السيدان العائلية موديل 2025 المجمعة محليًا خلال شهر أبريل الجاري.

وبعد زيادة أسعار أوبترا الجديدة موديل 2025 المجمعة محليًا، أصبح الفارق السعري بين أوبترا وأريزو 5 نحو 35 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال الموضوع التالي مقارنة بين شيري أريزو 5 و أوبترا الجديدة:

مساحات وأبعاد لشيري أريزو 5 وشيفرولية أوبترا

تقدم سيارة شيري أريزو 5 بطول 4.572 مم، عرض 1.825 مم، وارتفاع عن الأرض 1.482 مم، قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

بينما تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

المحرك والأداء لشيري أريزو 5 وشيفرولية أوبترا

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تجهيزات السلامة والأمان لشيري أريزو 5 وشيفرولية أوبترا

تتوفر أريزو 5 في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

كماليات وتجهيزات شيري أريزو 5 وشيفرولية أوبترا

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه، كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

بينما زودت جميع فئات أوبترا بإضاءة هالوجين أمامية وفي الخلف، بينما تحصل الفئة الثانية على إضاءة نهارية LED وإنارة للضباب بخاصية الإضاءة التلقائية عند الانعطاف، وجنوط رياضية بلونين قياسها 15 بوصة، وحصلت على شاشة وسطية ثمانية بوصة داعمة لأبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع منافذ USB أمامية وخلفية.

وتوجد أمام السائق عجلة قيادة متعددة الوظائف ولوحة عدادات تتوسطها شاشة 3.5 بوصة لكمبيوتر الرحلات الذي يعرض أهم البيانات أثناء القيادة، تحصل المقصورة أيضاً في الفئة القياسية على فرش قماشى باللون الأسود وتختلف الفئة الأعلى بفرش مزدوج اللون يجمع بين الأسود والرمادى كما تزيد الفئة الثانية بتكييف أوتوماتيك بدلاً من التكييف اليدوى.

أسعار وفئات شيري أريزو 5 وشيفرولية أوبترا

تقدم الفئة الأول من شيري أريزو 5 الجديدة بناقل حركة يدوي وهي خارج المنافسة، بينما تبدأ الفئة الأولى أتوماتيك من 710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تقدم أوبترا موديل 2025 الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 745 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر 770 ألف جنيه.

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