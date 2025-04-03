إم جي تطلق سيارتها ZS الجديدة كليًا.. مواصفات

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة إم جي عن إطلاق سيارتها ZS الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من موديلات SUV.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارةZS الجديدة تعتمد على سواعد محرك سعة 5ر1 لتر وبقوة 85 كيلووات/115 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 148 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة من 5 تعشيقات.

وتتسارع السيارة الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في 5ر12 ثانية، كما تستهلك معدل 5ر6 لتر/100 كلم. ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 1255 كجم، في حين يسع صندوق الأمتعة ما يصل إلى 1457 لترا.

وتأتي السيارة ZS الجديدة بطول 43ر4 متر، مع إضاءة بتقنية LED، كما تتوفر لها عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة، فضلا عن باقة من الأنظمة المساعدة مثل مستشعرات الصف في الخلف وكاميرا الرجوع للخلف، كما يتوفر للسيارة كاميرا 360 درجة ومستشعر المطر ونظام الدخول بدون مفتاح.

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من سمات الراحة مع نظام صوتي خاص من ست سماعات ومقود جلدي وشاشة قياس 25ر10 بوصة لنظام الملتيميديا، مع خاصية دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر للسيارة برنامج طلاء من عدة ألوان هي: Dover White و Como Blue وDiamond Red وCosmic Silver و Hampstead Grey و Pebble Black وBritish Green.

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