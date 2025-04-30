قبل نهاية أبريل.. أرخص سيارة جديدة تقدمها علامة بستيون في مصر

كتب - محمد جمال

تقدم شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة بستيون بالسوق المصري، سيارتها T55 موديل 2025 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات كأرخص طرازاتها في شهر أبريل الجاري.

تتوفر بستيون T55 خلال الشهر الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 175 ألف جنيه.

تعتمد بستيون T55 الجديدة على محرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 170 حصان، مع عزم أقصى 258 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 نقلات.

تمتلك T55 مصابيح أمامية وخلفية LED، مع إضاءة نهارية، وتسخين إليكتروني للمرايات الجانبية، مع خاصية طيها وفتحها كهربائيًا، وزجاج خلفي بخاصية التسخين.

تشمل وسائل الأمان في السيارة T55 وسائد وستائر هوائية، أنظمة الفرامل المساعدة ABS وESP وEBD، كما جهزت السيارة بنظام قياس ضغط الهواء بالإطارات TPMS، بالإضافة إلى المساعدة على الطرق الصاعدة، وحساسات خلفية وأمامية مع كاميرا.

تجهيزات السيارة تشتمل على فتحة سقف بانوراميه، شاشة عدادات قياس 8 بوصة و 12 بوصة، شاشة ترفيه وسطية قياس 12.3 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة محيطية.

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