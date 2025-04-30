نيو تطلق سيارتها الكهربائية Firefly الصغيرة

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "نيو" (Nio) عن إطلاق سيارتها الكهربائية Firefly الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Firefly الجديدة تأتي بطول 4003 ملم وعرض 1781 ملم وارتفاع 1557 ملم، في حين يبلغ وزنها نحو 5ر1 طن.

وتتراوح سعة صندوق الأمتعة من 404 إلى 1253 لترا، مع 92 لترا إضافية تحت الغطاء الأمامي.

ملامح عصرية وقسمات كلاسيكية

وتتميز السيارة الصغيرة بتصميم يمزج بين الملامح العصرية وقسمات الريترو الكلاسيكية، مع شبكة مبرد مغلقة وكشافات على شكل حلقات ثلاثية، فضلا عن سقف باللون الأسود كتجهيز اختياري.

وتتألق المؤخرة بمظهر المصابيح الثلاثية على كل جانب، مع مظهر مميز للمئزر الخلفي.

وتشتمل المقصورة الداخلية على قمرة قيادة ذات شاشة قياس 6 بوصة، مع شاشة لمسية قياس 2ر13 بوصة لنظام الملتيميديا. كما يتوفر للسيارة خيار السقف الزجاجي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Fireflyعلى سواعد محرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصان، وتتضافر جهوده مع بطارية سعة 2ر41 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 330 كلم.

وتستند السيارة Firefly الكهربائية على باقة من أنظمة الأمان وسبع وسائد هوائية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة المساعدة لنظام القيادة الآلي.