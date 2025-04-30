جنرال موتورز تعلن استدعاء أكثر من نصف مليون سيارة.. السبب قاتل

نيويورك - (أ ب):

أعلنت شركة جنرال موتورز استدعاء ما يقرب من 600 ألف مركبة من طرازات كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي في الولايات المتحدة، بسبب عيوب تصنيع محتملة قد تؤدي إلى تعطل المحرك.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات كاديلاك إسكاليد وإسكاليد إي إس في، وشيفروليه سيلفرادو 1500، وسوبربان وتاهو، بالإضافة إلى جي إم سي سييرا 1500 ويوكون ويوكون إكس إل، وذلك ضمن موديلات السنوات 2021 إلى 2024.

ووفقا لوثائق الاستدعاء الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، فإن هذه المركبات مزودة بمحرك بنزين قد يحتوي على مشكلات في مكونات قضيب التوصيل أو عمود الكرنك، نتيجة لمشاكل في جودة أو تصنيع المورد.

وقد يؤدي ذلك العيب إلى تلف المحرك، وربما تعطله أثناء القيادة، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث.

وتحذر وثائق الإدارة من أن السائقين المتأثرين قد يلاحظون علامات التحذير قبل فشل المحرك، مثل صدور أصوات طرق أو دوي عالي، أو ظهور ضوء فحص المحرك، أو مشاكل في أداء السيارة مثل انخفاض الدفع.

وكإجراء علاجي، ستقوم الوكالات المعتمدة بفحص المركبات المتأثرة، وإصلاح المحرك أو استبداله بمكونات أحدث عند الحاجة، دون أي تكلفة على المالك.

وبدأت إشعارات الوكلاء الأسبوع الماضي، بينما من المقرر إرسال رسائل إلى أصحاب السيارات في 9 يونيو.

وبحسب إشعار بتاريخ 24 أبريل، فإن عدد المركبات المشمولة بالاستدعاء يبلغ نحو 597 ألفا و630 مركبة، لكن الشركة تقدر أن العيب موجود فعليا في نحو 3% فقط منها.