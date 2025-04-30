سيارات GAC تدخل مايو بتخفيضات تصل إلى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن إطلاق حملة "كاش باك" على جميع طرازاتها بمصر بقيمة تتراوح بين 40 إلى 100 ألف جنيه بدءًا من الخميس الأول من مايو 2025.

وتتنوع سيارات جي إي سي في مصر بين سيدان عائلية وSUV وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون 125 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جي إي سي في مصر:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بكاش باك 50 ألف جنيه على جميع فئاتها، وباتت أسعارها تبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بكاش باك 50 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,185,000 جنيه للفئة الأولي GS، أما الفئة الثانية GB سعرها 1,265,000 جنيه، والفئة الثالثة GE سعرها 1,335,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بكاش باك 100 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,095,000 جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB سعرها 1,155,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,255,000 جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها 1,365,000 جنيه.

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