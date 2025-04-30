بعد وصولها للشرق الأوسط.. هل نرى "نيسان ماجنايت" في مصر خلال 2025؟

كتب - محمود أمين:

طرحت شركة نيسان موتور اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، النسخة الأحدث الجديدة كليًا من سيارة ماجنايت الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات في عدد من أسواق الشرق الأوسط.

وانطلقت نيسان ماجنايت المدمجة الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 في السوق الهندي حيث يتم تصنيعها داخل مصنع الشركة اليابانية في الهند، وقدمت بأسعار تبدأ من 7 آلاف دولار أي ما يعادل (355 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وبعد إتاحتها في الأسواق الهندية انضمت نيسان ماجنايت إلى أسواق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالشرق الأوسط، ما زاد من تكهنات قرب طرحها في السوق المصري.

ولم تعلن نيسان مصر حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بطرح السيارة ماجانيت للمستهلكين بالسوق المحلي، إلا أن تقارير أفادت بأنها قد تكون واحدة من السيارات التي سيتم إنتاجها بمصر في المستقبل القريب.

نيسان ماجنايت في نسختها المتاحة في الهند مزودة بمحرك سعة 1.0 لتر تربو، يولد قوة 99 حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن.متر، مع نظام دفع أمامي مع ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

توفر السيارة كفاءة استهلاك وقود بمعدلات جديد، إذ تستهلك في المتوسط حوالي لتر واحد من الوقود لقطع 17.9 كم، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.

تمتلك نيسان ماجنايت نظام فرامل ABS، وسائد هوائية، شاشة ترفيهية، حساسات ركن، وكاميرا خلفية. كما تشمل تجهيزات الأمان المتقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في نزول المنحدرات.

تشمل أيضًا بين تجهيزاتها نظام ترفيه متكامل، ومستوى أمان عالٍ من خلال وجود أنظمة مثل نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في نزول المنحدرات.

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